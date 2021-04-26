لبنان

فتور

Lebanon 24
26-04-2021 | 04:24
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لوحظ أنّ فتوراً يخيّم على مرجع سياسي والتكتل النيابي الذي ينتمي إليه لأكثر من اعتبار في هذه المرحلة.
 
المصدر: النهار
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