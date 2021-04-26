لافت للإنتباه

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Lebanon 24
26-04-2021 | 04:26
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استرعى الانتباه موقف وزير سابق ورئيس تيار سياسي، من خلال إدانته عملية التهريب الأخيرة باتجاه السعودية.
 
المصدر: النهار
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