لبنان

لا رغبة في تفعيل عمل المجلس الأعلى للكاثوليك؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 04:38
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تتحدث معلومات عن ان بطريرك الكاثوليك يوسف العبسي لا يرغب في إعادة تفعيل عمل المجلس الأعلى للطائفة من دون تعديل نظامه الداخلي ليكون أكثر فعالية.
المصدر: نداء الوطن
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يوسف العبسي

الروم الكاثوليك

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