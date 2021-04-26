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لبنان
لا رغبة في تفعيل عمل المجلس الأعلى للكاثوليك؟
Lebanon 24
26-04-2021
|
04:38
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تتحدث معلومات عن ان بطريرك الكاثوليك يوسف العبسي لا يرغب في إعادة تفعيل عمل المجلس الأعلى للطائفة من دون تعديل نظامه الداخلي ليكون أكثر فعالية.
المصدر: نداء الوطن
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Lebanon 24
يوسف العبسي
الروم الكاثوليك
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