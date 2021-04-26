لبنان

سوريا وراء كشف الكبتاغون؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 04:42
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أشار مصدر متابع ان جهات أمنية سورية هي من ابلغت السلطات السعودية من خلال وسيط عن شحنات الخضار والفواكه التي استعملت في تهريب الحبوب المخدرة الى المملكة.
المصدر: نداء الوطن
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