لبنان

حساب وهمي وانتقادات قاسية

Lebanon 24
26-04-2021 | 04:44
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يقوم نائب جنوبي مستقيل بإدارة حساب وهمي على تطبيق فيسبوك وينشر من خلاله انتقادات قاسية لجهات وشخصيات حليفة.
المصدر: نداء الوطن
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