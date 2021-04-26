20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اجراءات متوقعة اليوم لإنهاء الحظر السعودي
Lebanon 24
26-04-2021
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " الجمهورية": في ضوء دخول القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى المملكة او العبور من خلالها، حيز التنفيذ امس، والاجتماع المقرّر في القصر الجمهوري اليوم للبحث في هذا التطور، قالت مراجع معنية بالتحضيرات الجارية لهذا الاجتماع لـ «الجمهورية»، انّ «هناك سلسلة من الإجراءات سيشدّد عليها المجتمعون، وهي تقضي برفع مستوى الجهوزية على المعابر البرية والبحرية والجوية، لضمان وقف التهريب، والتشدّد في عمليات المراقبة والاستعلام عن الشبكات المحترفة القائمة بالتعاون في ما بين لبنان وسوريا وبلدان مختلفة، ومنها بالطبع الدول التي تستورد الإنتاج اللبناني وتلك التي تستخدم الموانئ اللبنانية لتصدير إنتاجها وبضائعها، بعد انقطاع الخطوط البرية بين مجموعة الدول.
ولا تتجاهل المقترحات المطروحة زيادة التعاون مع دول الخليج العربي، فإذا وجدت شبكات لبنانية للتهريب وتتعاون مع أخرى في العراق وسوريا، فهي تتعاون مع شبكات أخرى في دول الخليج العربي لتسويق المخدرات والممنوعات، وهي عملية متكاملة لا تكتمل سوى بمزيد من التعاون وتبادل المعلومات المسبقة في هذا الشأن، لمحاصرة هذه الشبكات العابرة للقارات والدول. فالمعلومات الواردة من السعودية تؤكّد انّ اكتشاف العملية كان نتيجة معلومات استخبارية مصدرها اجهزة اميركية، حسب تأكيد اكثر من مصدر أمني وإعلامي في المملكة.
تابع
الأكثر قراءة
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
Lebanon 24
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
20:37 | 2021-04-25
25/04/2021 08:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم توقعات ماغي فرح للأسبوع الأخير من شهر نيسان على الصعيد المهني
Lebanon 24
إليكم توقعات ماغي فرح للأسبوع الأخير من شهر نيسان على الصعيد المهني
09:00 | 2021-04-25
25/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج سراً في قبرص.. فنان لبناني يُرزق بطفل ويُصبح "أبو الياس"
Lebanon 24
تزوج سراً في قبرص.. فنان لبناني يُرزق بطفل ويُصبح "أبو الياس"
10:00 | 2021-04-25
25/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايلا.. شاهدوا كم كبرت (صور)
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايلا.. شاهدوا كم كبرت (صور)
09:00 | 2021-04-25
25/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف وصلت شحنة "الرمان المخدّر" الى السعودية؟
Lebanon 24
كيف وصلت شحنة "الرمان المخدّر" الى السعودية؟
10:05 | 2021-04-25
25/04/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-04-26
"تقارب حكومي"بين بري وباسيل
06:00 | 2021-04-26
جولة الصباح الاخبارية: تداعيات القرار السعودي تتفاعل داخلياً... وترقب لمقررات اجتماع بعبدا اليوم
08:00 | 2021-04-26
بين الراعي وباسيل: تباين ام خلاف أعمق؟
07:26 | 2021-04-26
رصد عدد من الجراد في مدينة طرابلس (صور)
07:16 | 2021-04-26
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل.. ماذا جرى في البداوي فجر اليوم؟
07:12 | 2021-04-26
بري لهيل: أمامنا شهر فقط
فيديو
سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية (فيديو)
23:00 | 2021-04-25
26/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب يهرب من أصحابه ويقتحم سباقا... ويتخطى جميع المتسابقين! (فيديو)
Lebanon 24
كلب يهرب من أصحابه ويقتحم سباقا... ويتخطى جميع المتسابقين! (فيديو)
23:00 | 2021-04-25
26/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة تعثر على كنز من الدولارات تركه جدهم... وهذه قيمته! (فيديو)
Lebanon 24
عائلة تعثر على كنز من الدولارات تركه جدهم... وهذه قيمته! (فيديو)
21:00 | 2021-04-25
26/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact