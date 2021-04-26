20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أين العهد من تصاعد الإعتراضات الصارخة للكنيسة؟
Lebanon 24
26-04-2021
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" النهار": منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي ومن ثم تصاعد ازمة تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت الوتيرة العالية لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة تبلور معارضة كنسية صارخة لمسارات السياسة التي تنهجها السلطة خصوصا من دون توفير التبعات الاوسع على الطبقة السياسية برمتها. ولكن الوتيرة النارية التي طبعت امس مواقف البطريرك الراعي والمطران عودة تجاوزت الاطار الاعتيادي الذي يترقبه اللبنانيون كل احد، وذهبت في اتجاه استثنائي بالغ الأهمية، بدت معها هذه المواقف بمثابة ثورة كنسية على العهد والسلطة في المقام الأول، وعلى مجمل الطبقة السياسية في ظل تناسل الفضائح والسقطات والأزمات والكوارث على نحو خيالي. جاءت الوتيرة النارية لعظتي الراعي وعودة بعد أسبوع مشحون بملفات القضاء والمقاطعة السعودية والخليجية للمنتجات الزراعية اللبنانية بالإضافة الى الملف المأزوم الدائم المتصل بتعطيل تشكيل الحكومة لترسم معالم تطور لا يمكن معه العهد ان يتجاهل السؤال الكبير الذي ردده كثيرون امس وهو "اين العهد من هذه الاعتراضات الكنسية الصارخة؟
المصدر: النهار
تابع
الأكثر قراءة
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
Lebanon 24
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
20:37 | 2021-04-25
25/04/2021 08:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم توقعات ماغي فرح للأسبوع الأخير من شهر نيسان على الصعيد المهني
Lebanon 24
إليكم توقعات ماغي فرح للأسبوع الأخير من شهر نيسان على الصعيد المهني
09:00 | 2021-04-25
25/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج سراً في قبرص.. فنان لبناني يُرزق بطفل ويُصبح "أبو الياس"
Lebanon 24
تزوج سراً في قبرص.. فنان لبناني يُرزق بطفل ويُصبح "أبو الياس"
10:00 | 2021-04-25
25/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايلا.. شاهدوا كم كبرت (صور)
Lebanon 24
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ايلا.. شاهدوا كم كبرت (صور)
09:00 | 2021-04-25
25/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف وصلت شحنة "الرمان المخدّر" الى السعودية؟
Lebanon 24
كيف وصلت شحنة "الرمان المخدّر" الى السعودية؟
10:05 | 2021-04-25
25/04/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-04-26
"تقارب حكومي"بين بري وباسيل
06:00 | 2021-04-26
جولة الصباح الاخبارية: تداعيات القرار السعودي تتفاعل داخلياً... وترقب لمقررات اجتماع بعبدا اليوم
08:00 | 2021-04-26
بين الراعي وباسيل: تباين ام خلاف أعمق؟
07:26 | 2021-04-26
رصد عدد من الجراد في مدينة طرابلس (صور)
07:16 | 2021-04-26
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل.. ماذا جرى في البداوي فجر اليوم؟
07:12 | 2021-04-26
بري لهيل: أمامنا شهر فقط
فيديو
سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية (فيديو)
23:00 | 2021-04-25
26/04/2021 08:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب يهرب من أصحابه ويقتحم سباقا... ويتخطى جميع المتسابقين! (فيديو)
Lebanon 24
كلب يهرب من أصحابه ويقتحم سباقا... ويتخطى جميع المتسابقين! (فيديو)
23:00 | 2021-04-25
26/04/2021 08:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة تعثر على كنز من الدولارات تركه جدهم... وهذه قيمته! (فيديو)
Lebanon 24
عائلة تعثر على كنز من الدولارات تركه جدهم... وهذه قيمته! (فيديو)
21:00 | 2021-04-25
26/04/2021 08:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact