لبنان

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل.. ماذا جرى في البداوي فجر اليوم؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 07:16
A-
A+
Doc-P-816774-637550182799226827.jpg
Doc-P-816774-637550182799226827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل اشتباك مسلح فجر اليوم في الأحياء الداخلية لمنطقة البداوي بين عائلتين استخدمت خلاله الأسلحة الرشاشة والقنابل ولم يُسجل سقوط اصابات.
مواضيع ذات صلة
بطاقة "رفع الدعم" على الطريق وهذا ما ينتظر اللبنانيين
lebanon 24
26/04/2021 08:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاطعة الخليجية للمنتجات اللبنانية موضع بحث
lebanon 24
26/04/2021 08:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معلوف ل"الراي": نتابع كيف دخل الرمان إلى لبنان وكيف خرج
lebanon 24
26/04/2021 08:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب إطلاق منصّة مصرف لبنان
lebanon 24
26/04/2021 08:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24

البداوي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
08:00 | 2021-04-26
07:26 | 2021-04-26
07:12 | 2021-04-26
07:00 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website