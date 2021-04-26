لبنان

مرجع بارز: "رسالة سياسية سعودية للحريري"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2021 | 08:30
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قال مرجع بارز "ان قرار المملكة العربية السعودية وقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، يشكل رسالة سياسية عن مضي المملكة في سياسة تجاهل الواقع اللبناني منذ ابلغت الرئيس الحريري عدم رضاها عن التسوية الرئاسية مع الرئيس ميشال عون".

 

أضاف "صحيح ان من حق المملكة ان تغضب على "الشحنة المفخخة بالمخدرات" التي ارسلت اليها، لكنها تدرك الواقع اللبناني جيدا ومع ذلك لم تراع لبنان في اصعب مرحلة يمر بها".

 

وقرأ المرجع في القرار "رسالة سلبية للرئيس الحريري عن عدم استعدادها  للتعامل مع حكومة يترأسها، ورسالة استباقية لكافة الاطراف اللبنانية بأن أي حكومة تؤلف بلا رضى السعودية ستواجه  بالمقاطعة ".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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