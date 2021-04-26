لقاء الـ OTV والمنار: مصادفة ام ماذا ؟

كان لافتا ليل امس ان محطتي الـ OTV والمنار التقتا في نشرتيهما المسائيتين على توجيه انتقادات مبطنة الى عظتي البطريرك الراعي والمطران عودة.

فقد قالت "المنار": الخلاف يتعمق والسجالات الإعلامية سيدة الموقف، مع إصرار منابر على الدفاع عن أشخاص تحوم حولهم شبهات كثيرة، قد تصل الى حد الإدانة بشأن تهريب الأموال، والمساهمة في تبديد جنى عمر المواطنين...

اما الـ OTV فقالت" لبنان محاصر ثالثا، من ذهنية الإقطاع الديني والعائلي والمالي التي طالما حذر منها العماد ميشال عون، منذ بداية مسيرته السياسية، وها هي اليوم تتكتل جميعا ضده لخنق محاولته الإصلاحية الوحيدة الصادقة في لبنان منذ ثلاثين عاما على الأقل، تماما كما تتكتل يوميا ضد أي محاولة اصلاحية جريئة، تخرق الركود وترمي حجرا في المستنقع".