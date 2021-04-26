لبنان

لقاء الـ OTV والمنار: مصادفة ام ماذا ؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-04-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-816794-637550223578570130.jpg
Doc-P-816794-637550223578570130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كان لافتا ليل امس ان محطتي الـ OTV والمنار التقتا في نشرتيهما المسائيتين على توجيه انتقادات مبطنة الى عظتي  البطريرك الراعي والمطران عودة.

 

فقد قالت "المنار": الخلاف  يتعمق والسجالات الإعلامية سيدة الموقف، مع إصرار منابر على الدفاع عن أشخاص تحوم حولهم شبهات كثيرة، قد تصل الى حد الإدانة بشأن تهريب الأموال، والمساهمة في تبديد جنى عمر المواطنين...

 

اما الـ OTV فقالت" لبنان محاصر ثالثا، من ذهنية الإقطاع الديني والعائلي والمالي التي طالما حذر منها العماد ميشال عون، منذ بداية مسيرته السياسية، وها هي اليوم تتكتل جميعا ضده لخنق محاولته الإصلاحية الوحيدة الصادقة في لبنان منذ ثلاثين عاما على الأقل، تماما كما تتكتل يوميا ضد أي محاولة اصلاحية جريئة، تخرق الركود وترمي حجرا في المستنقع".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2021-04-26
13:30 | 2021-04-26
13:25 | 2021-04-26
13:04 | 2021-04-26
13:03 | 2021-04-26
13:00 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website