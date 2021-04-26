قراءة في تلويح باسيل بالاستقالة: طريق مسدود

تتابع الاوساط السياسية باهتمام بالغ الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن المسار الحكوميّ وصولاً للحديث عن استعصاء لا يحله الا حل البرلمان لجهة سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري.

وتقول هذه الاوساط" ان مواقف باسيل التصعيدية مؤشر على أن لا حكومة في المدى المنظور وأن كل المبادرات السياسية الداخلية والخارجية والضغوط الدوليّة وصلت إلى طريق مسدود".

وقالت "ان باسيل شهر للمرة الاولى سلاح الاستقالة من المجلس النيابي كأحد الخيارات المتاحة لسحب التكليف من الحريري، رغم ان هذه الاستقالة لن تغير في المعادلة الداخلية كثيرا".

في المقابل تقول اوساط مراقبة "ان كباش باسيل الحريري هو السبب الحقيقي للأزمة وقد بات عصيّاً على الحل، لتداخل العوامل السياسية والشخصية فيه ، وتناقض الحسابات الانية والمستقبلية للطرفين على عكس ما كان الوضع عليه عند انجاز التسوية الرئاسية".