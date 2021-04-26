لبنان

جعجع: 26 نيسان سقطت موازين القوى أمام إرادة الشعب

Lebanon 24
26-04-2021 | 08:47
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غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "26 نيسان. سقطت موازين القوى أمام إرادة الشعب".
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