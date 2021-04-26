لبنان

الجيش: نواصل رش المبيدات في سهل مرجحين لمكافحة الجراد

Lebanon 24
26-04-2021 | 09:05
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، أن "طوافات الجيش تواصل، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات رش مبيدات حشرية في سهل مرجحين - الهرمل، في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها".
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الجيش

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