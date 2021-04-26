الجيش: نواصل رش المبيدات في سهل مرجحين لمكافحة الجراد

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، أن "طوافات الجيش تواصل، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات رش مبيدات حشرية في سهل مرجحين - الهرمل، في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها".