لبنان

جنبلاط أبرق لماكرون متضامناً بعد هجوم رامبوييه

Lebanon 24
26-04-2021 | 10:10
A-
A+
Doc-P-816825-637550288496792969.jpg
Doc-P-816825-637550288496792969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مديناً الجريمة الإرهابية التي ذهبت ضحيتها شرطية فرنسية في رامبوييه، مجدداً التضامن مع فرنسا التي لم تتوقف عن دعم اللبنانيين.

 

وجاء في رسالة جنبلاط: "بتأثّر شديد أشارك فرنسا ومؤسساتها، كما أشارك شخصكم، الحداد عقب الهجوم الذي أودى بحياة شرطية وأمّ لعائلة في رامبوييه.

 

إن تجدّد الإرهاب الذي تسعى فرنسا إلى إيجاد ردود مناسبة عليه في داخلها كما في غير أماكن، يدفعني إلى تجديد تضامني معكم وتضامن الحزب التقدمي الإشتراكي، وبالتأكيد تعاطف جميع اللبنانيين الذين لم تتوقفوا عن دعمهم بمبادرات نقدّرها في هذا الزمن من الأزمات المتفاقمة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2021-04-26
13:30 | 2021-04-26
13:25 | 2021-04-26
13:04 | 2021-04-26
13:03 | 2021-04-26
13:00 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website