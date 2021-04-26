جنبلاط أبرق لماكرون متضامناً بعد هجوم رامبوييه

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مديناً الجريمة الإرهابية التي ذهبت ضحيتها شرطية فرنسية في رامبوييه، مجدداً التضامن مع فرنسا التي لم تتوقف عن دعم اللبنانيين.

وجاء في رسالة جنبلاط: "بتأثّر شديد أشارك فرنسا ومؤسساتها، كما أشارك شخصكم، الحداد عقب الهجوم الذي أودى بحياة شرطية وأمّ لعائلة في رامبوييه.

إن تجدّد الإرهاب الذي تسعى فرنسا إلى إيجاد ردود مناسبة عليه في داخلها كما في غير أماكن، يدفعني إلى تجديد تضامني معكم وتضامن الحزب التقدمي الإشتراكي، وبالتأكيد تعاطف جميع اللبنانيين الذين لم تتوقفوا عن دعمهم بمبادرات نقدّرها في هذا الزمن من الأزمات المتفاقمة.