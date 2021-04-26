لبنان

يروّج مخدّرات من أنواع خطيرة في برج حمود.. هكذا وقع بقبضة قوى الأمن (صور)

Lebanon 24
26-04-2021 | 10:58
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بعد توافر معلومات لدى مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج مخدّرات من أنواع خطيرة كـنوع "Crystal-Meth"، في محلّة برج حمود.

 

السّاعة 5:00 من تاريخ 23-4-2021، أوقفت قوّة من المفرزة المشتبه به في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى:

 

     م. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)

 

وعثرت بحوزته على مسدسٍ حربي من نوع "هريستال" عيار /9/ ملم. وكميّة من المخدّرات على الشكل التالي:

 

- /49/ غ. من مادة الـ "Crystal-Meth" 

 

- /3/ غ. حشيشة كيف

 

- /حبوب مخدّرة، ومیزان حسّاس.

 

 

أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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