لبنان

بالأيام.. هكذا سيكون طقس آخر أسبوع من نيسان

Lebanon 24
26-04-2021 | 11:39
A-
A+
Doc-P-816852-637550346049701135.jpg
Doc-P-816852-637550346049701135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15و 24 درجة).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع بدء الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهرفتقارب ال65 كلم/ س في المناطق الشمالية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.

 

 

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية.

 

 

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

 

 

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

 

 

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 12الى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 15و 45 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل بينما يسوء مساء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 80%

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,55

- ساعة غروب الشمس: 19,17

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2021-04-26
13:30 | 2021-04-26
13:25 | 2021-04-26
13:04 | 2021-04-26
13:03 | 2021-04-26
13:00 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website