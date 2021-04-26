نواب من الجمهورية القوية قدموا للدستوري مراجعة طعن بمنح الكهرباء سلفة خزينة من الاحتياط الالزامي

قدم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" جورج عقيص، وادي أبي اللمع وبيار بو عاصي ظهر اليوم، في المجلس الدستوري في الحدت، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021، على أن يعقدوا مؤتمرا صحافيا عند الاولى من بعد ظهر اليوم في مجلس النواب.