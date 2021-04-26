"الضمان" يقدم 46 مليار ليرة سلفة مالية للمستشفيات والأطباء

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 188 بتاريخ 26/4/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر نيسان 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها في الأيّام القليلة القادمة.وفي هذه المناسبة، أعاد المدير العام رفع الصوت عالياً محذّراً من تقاعس الدولة اللبنانية وعدم التزامها برفد الصندوق بدفعات مالية من مجموع الديون المتوجّبة عليها لصالحه ولاسيّما استكمال دفع ما تبقّى من موازنة العام 2020 والمباشرة بدفع الموازنة المرصودة للصندوق في العام 2021 والبالغة قيمتها 460 مليار ل.ل. والاقساط المتوجبة عليها عن الديون السابقة والتي تجاوزت ال 4794 مليار ل.ل مع نهاية العام 2020 وإنّ هذا التأخير سوف يؤدّي حتماً الى وقف التقديمات الصحيّة لثلث الشعب اللبناني تقريباً في الأسابيع القليلة القادمة وسوف تزيد على أزمات البلاد المتتالية أزمة خطيرة من شأنها أن تزعزع الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد.كما توجّه المدير العام الى المؤسسات الاستشفائيّة وطالبها بضرورة الالتزام بالتعرفات المعتمدة من قبل إدارة الصندوق وعدم تحميل المضمونين أية فروقات ماليّة خارج ما هو منصوص عليه نظاميّاً كما دعا المضمونين إلى عدم التردد بالتواصل مع المراقبين الاداريين والأطباء المراقبين المتواجدين في كافّة المستشفيات لمتابعة قضاياهم أو التواصل على الخط الساخن #2424.