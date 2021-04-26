لبنان

أحكام للعسكرية على مجموعتين من تنظيم "داعش"

Lebanon 24
26-04-2021 | 13:04
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاماً على مجموعتين ينتمي أفرادها الى تنظيم داعش، وذلك بجرائم القيام بأعمال إرهابية وتحريض أشخاص على الإنتماء الى التنظيم من خلال نشر صور وأفكار وأناشيد التنظيم، وكذلك المشاركة بأعمال عسكرية ولوجستية لصالحه داخل مخيم عين الحلوة.

وقد أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين المتوارين عن الأنظار  شادي صبحة وخالد الشريدي وبلال عرقوب، والسجن مدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بحق حمزة صبحة، كما دانت قاصرين ضمن المجموعة الأولى وأحالتهما على محكمة الأحداث.

وحكمت العسكرية غيابياً بالسجن المؤبد على كل من محمد العارفي، والفلسطنيين عبد الرحمن حمد وأحمد ومحمد الصالح وعمر الشريدي من المجموعة الثانية، كما دانت قاصراً أحالته مع الملف على محكمة الأحداث.

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