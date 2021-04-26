فحوص PCR في مستشفى سيدة السلام القبيات

أصدر عن مستشفى سيدة السلام للراهبات الانطونيات في القبيات - عكار بيانا، اعلنت فيه عن "بدء العمل بفحص ال PCR لتشخيص مرض كورونا كوفيد-19، حيث تم تجهيز مختبر حديث لهذا الموضوع، بشراكة مع المحسن طاني حنا، ابن بلدة عندقت، وذلك عبر دوام وطريقة العمل التاليين :تؤخذ العينات ما بين الساعة 8و10 من صباح كل يوم، ما عدا الأحد، وتعطى النتيجة مساء، والعينة التي تؤخذ بعد الساعة العاشرة تعطى نتيجتها بعد ظهر اليوم التالي. ويجرى أخذ العينة مباشرة من السيارة.

