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لبنان
لتحقيق المناعة المجتمعية.. هذا ما طلبته وزارة العمل من اصحاب العمل
Lebanon 24
26-04-2021
|
14:01
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أصدرت وزارة العمل اليوم البيان التالي:
"استنادا الى الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19، والتي تهدف الى تلقيح المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، للحد من تفشي الوباء وعدد المصابين.وانطلاقا من حرصها على صحة المواطنين والعاملين في الخدمة المنزلية، فإن وزارة العمل تطلب من أصحاب العمل من لبنانيين ومقيمين أجانب، توعية وتشجيع العاملين في الخدمة المنزلية لديهم، الى ضرورة تلقي لقاح كوفيد 19 حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم. كما توصي بإدراج أسماء العاملين، موضوع هذا التعميم، على منصة التسجيل المخصصة للقاح المضاد للفيروس.ان وزارة العمل تطلب من أصحاب العمل المساهمة في هذه العملية وصولاً الى تحقيق المناعة المجتمعية والتخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الفيروس".
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