تجديد انتخاب الكعكي نقيبا وسولاج نائبا لنقيب الصحافة

انتخب الاستاذ عوني الكعكي لولاية ثالثة نقيبا للصحافة، والاستاذ جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية نائبا للنقيب والدكتور طلال حاطوم امينا للسر والاستاذ اسعد مارون امينا للمال.وكانت الجمعية العمومية الانتخابية لنقابة الصحافة عقدت جلسة عامة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نيسان 2021 في نقابة الصحافة ، هي الثالثة بعد دعوتين رسميتين، والجلسة الثالثة قانوناً تعقد بمن حضر ورغم ذلك حضر 60 ممثلاً للمطبوعات السياسية وغير السياسية والوكالات اي ما يزيد عن النصف زائداً واحداً.وبما ان عدد المرشحين لم يتجاوز عدد المقاعد في مجلس النقابة فقد اعلن رئيس المكتب الانتخابي الاستاذ عوني الكعكي فوز اللائحة بالتزكية بكامل اعضائها ، وهم الاساتــذة:1- عوني الكعكي2- جورج سولاج3- طلال حاطوم4- اسعد مارون5- علي دياب6- زينة عوض7- فيليب ابي عقل8- ندين صاموئيل9- فيصل ابو زكي10- فؤاد الحركة11- بسام عفيفي12- مارسيل نديم13- الهام فريحة14- بشارة شربل15- ميشال حلو16- نديم اللاذقي17- ثائر عباس18- والاستاذ وسيم الحلبي ممثلاً المطبوعات غير السياسية.بعد جلسة الانتخابات عقد اعضاء المجلس الجديد للنقابة جلسته الاولى تم بعدها انتخاب النقيب واعضاء هيئة المكتب على الشكل التالي :* عوني الكعكي نقيباً للصحافة* جورج سولاج نائباً للنقيب* طلال حاطوم اميناً للسر* اسعد مارون اميناً للمال