لبنان

تجديد انتخاب الكعكي نقيبا وسولاج نائبا لنقيب الصحافة

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:09
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انتخب الاستاذ عوني الكعكي لولاية ثالثة نقيبا للصحافة، والاستاذ جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية نائبا للنقيب والدكتور طلال حاطوم امينا للسر والاستاذ اسعد مارون امينا للمال. 

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية لنقابة الصحافة عقدت جلسة عامة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نيسان 2021 في نقابة الصحافة ، هي الثالثة بعد دعوتين رسميتين، والجلسة الثالثة قانوناً تعقد بمن حضر ورغم ذلك حضر 60 ممثلاً للمطبوعات السياسية وغير السياسية والوكالات اي ما يزيد عن النصف زائداً واحداً.
وبما ان عدد المرشحين لم يتجاوز عدد المقاعد في مجلس النقابة فقد اعلن رئيس المكتب الانتخابي الاستاذ عوني الكعكي فوز اللائحة بالتزكية بكامل اعضائها ، وهم الاساتــذة:
1- عوني الكعكي
2- جورج سولاج
3- طلال حاطوم
4- اسعد مارون
5- علي دياب
6- زينة عوض 
7- فيليب ابي عقل
8- ندين صاموئيل
9- فيصل ابو زكي
10- فؤاد الحركة
11- بسام عفيفي
12- مارسيل نديم
13- الهام فريحة 
14- بشارة شربل
15- ميشال حلو
16- نديم اللاذقي 
17- ثائر عباس
18- والاستاذ وسيم الحلبي ممثلاً المطبوعات غير السياسية.
بعد جلسة الانتخابات عقد اعضاء المجلس الجديد للنقابة جلسته الاولى تم بعدها انتخاب النقيب واعضاء هيئة المكتب على الشكل التالي :
*  عوني الكعكي    نقيباً للصحافة
*  جورج سولاج    نائباً للنقيب
*  طلال حاطوم    اميناً للسر
*  اسعد مارون     اميناً للمال
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