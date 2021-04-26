لبنان

بيان من الجيش بشأن "طيران ليلي"

Lebanon 24
26-04-2021 | 14:52
A-
A+
Doc-P-816937-637550457219607985.jpg
Doc-P-816937-637550457219607985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"اعتبارا من تاريخ 26/ 4 / 2021 الساعة 19.50 ولغاية تاريخ 29/4/2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، القليعات، رياق وبيروت".
مواضيع ذات صلة
الجيش: إحباط عملية تهريب 69 سوريا من لبنان الى قبرص
lebanon 24
26/04/2021 20:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة بايدن تراجع ملف لبنان وتصاب بالإحباط.. عن العقوبات والجيش وزيارة هيل
lebanon 24
26/04/2021 20:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرزلي لـ"صوت كل لبنان": طرحي هو انقلاب على الانقلاب على الدستور والجيش والمؤسسات الأمنية سيكونون مستهدفين إذا استمر الوضع على ما هو عليه
lebanon 24
26/04/2021 20:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: وصول مواد غذائية مقدّمة من المملكة المغربية للمؤسسة العسكرية والشعب اللبناني
lebanon 24
26/04/2021 20:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:50 | 2021-04-26
19:45 | 2021-04-26
19:42 | 2021-04-26
19:28 | 2021-04-26
19:16 | 2021-04-26
19:10 | 2021-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website