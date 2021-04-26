بيان من الجيش بشأن "طيران ليلي"

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"اعتبارا من تاريخ 26/ 4 / 2021 الساعة 19.50 ولغاية تاريخ 29/4/2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، القليعات، رياق وبيروت".

