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لبنان
بيان من الجيش بشأن "طيران ليلي"
Lebanon 24
26-04-2021
|
14:52
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"اعتبارا من تاريخ 26/ 4 / 2021 الساعة 19.50 ولغاية تاريخ 29/4/2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، القليعات، رياق وبيروت".
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