لبنان

الجيش يوقف متعدين على مجرى نهر الليطاني

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:07
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في اطار تعقب التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني، قامت دورية من مديرية المخابرات في الجيش  في منطقة البقاع الغربي و المديرية العامة لامن الدولة بتوقيف كل من  
سعود احمد الخضر والدته عدله مواليد ١٩٨٦ رقم السجل رقم السجل ١١٦/ حوش الحريمة
سامي سفوق الخضر والدته عفشة مواليد ١٩٩٩ رقم السجل ٢٦/ الدكوة.
عمر سفوق الخضر والدته عفشة مواليد ١٩٩٢ رقم السجل ٢٦/ الدكوة.
في بلدة حوش الحريمة لاقدامهم على احراق دواليب السيارات على ضفاف مجرى الليطاني في منطقة حوش الحريمة، ومن ثم قيامهم برمي المخلفات والنفايات الناجمة عن الحرائق في نهر الليطاني، مما يشكل تعدياً قانونياً ويحمل خطراً بيئياً وصحياً.
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