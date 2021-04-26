الجيش يوقف متعدين على مجرى نهر الليطاني

في اطار تعقب التعديات الحاصلة على مجرى نهر الليطاني، قامت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة البقاع الغربي و المديرية العامة لامن الدولة بتوقيف كل منسعود احمد الخضر والدته عدله مواليد ١٩٨٦ رقم السجل رقم السجل ١١٦/ حوش الحريمةسامي سفوق الخضر والدته عفشة مواليد ١٩٩٩ رقم السجل ٢٦/ الدكوة.عمر سفوق الخضر والدته عفشة مواليد ١٩٩٢ رقم السجل ٢٦/ الدكوة.في بلدة حوش الحريمة لاقدامهم على احراق دواليب السيارات على ضفاف مجرى الليطاني في منطقة حوش الحريمة، ومن ثم قيامهم برمي المخلفات والنفايات الناجمة عن الحرائق في نهر الليطاني، مما يشكل تعدياً قانونياً ويحمل خطراً بيئياً وصحياً.