لبنان

مطاردة وضبط سيارة... هذا ما حصل على طريق عام أبلح فجر اليوم!

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:16
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

فجر يوم الأحد 25-4-2021، اشتبهت دوريّة من مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، في بلدة أبلح / الطريق العام، بسيّارة من نوع "هيونداي إلانترا"، فطاردتها وضبطتها وألقت القبض على سائقها، ويدعى:


هـ. ش. (مواليد عام 2000، لبناني الجنسيّة)

وقد تبيّن أنّ السّيّارة قد سُرقت -بالتاريخ ذاته- من محلّة حارة صيدا.

سُلِّمت السيّارة إلى مالِكها، وأودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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