لبنان

عبد الصمد اتصلت بالقائم بالاعمال العراقي معزية بضحايا الحريق

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:24
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أجرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد إتصالا هاتفيا بالقائم بالأعمال العراقي في لبنان أمين نصراوي، قدمت في خلاله واجب العزاء بضحايا حريق مستشفى إبن الخطيب في بغداد.

وعبرت الوزيرة عبد الصمد عن "بالغ حزنها ومواساتها بهذه الفاجعة الأليمة"، متمنية "للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، وللعراق المزيد من الإستقرار والازدهار".
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