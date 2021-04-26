لبنان

وزير الداخلية : لا نتلقى الاوامر من اي سفارة او حزب ولا من أي جهة كانت

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:12
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رد وزير الداخلية محمد فهمي، في بيان على حديث لمسؤولة الاعلام المركزي في " التيار الوطني الحر" رندلا جبور الى اذاعة النور، قال فيه:

"ذكرت احدى الاعلاميات خلال مقابلة حلت ضيفة فيها، أن القوة الضاربة في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي حضرت الى امام شركة مكتف للصيرفة في عوكر بناء لأمر من سفارة أجنبية في لبنان.

يؤكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ان ما ذكرته تلك الاعلامية غير صحيح جملة وتفصيلا، ويشدد على انه لا يتلقى الاوامر لا من سفارة اجنبية ولا من اي حزب ولا من أي جهة كانت، فهو يعمل ضمن العمل المؤسساتي حصرا".

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