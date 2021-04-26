بسبب تأخير استرازينيكا.. مستشفى يعلن نفاد جرعات التطعيم

أسف رئيس مجلس إدارة مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي لتأخير وصول لقاح استرازينيكا، وقال: "نتمنى في أقرب وقت، وصول كميات تكفي المواطنين في الوطن كافة ولا سيما في منطقة صور، لنصل الى مناعة جماعية تحد من انتشار وباء كورونا الذي كلفنا أثمانا باهظة وأفقدنا احباء أطباء في المستشفى".

وكان المواطنون الذين تم تحديد مواعيد لهم لأخذ الجرعة الاولى من لقاح استرازينيكا في مستشفى حيرام، وأغلبيتهم الساحقة من الإعلاميين، فوجئوا بعدم توفره.

وقد اعتذر المستشفى عن "عدم استقبال المواطنين اعتبارا من اليوم، وحتى موعد يحدد لاحقا".

وعزت وزارة الصحة العامة عبر رسائل نصية، السبب الى "تأخر الوكيل المورد في تسليم الكميات المطلوبة من اللقاح، بعد نفاد معظمها المستلمة من الدفعة الأولى"، آملة "حل هذه المشكلة خلال الإسبوع الأول من شهر أيار".