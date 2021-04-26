لبنان

طرابلسي: كل همنا ان يصل المتعاقدون الى حقوقهم

Lebanon 24
26-04-2021 | 15:46
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 قال النائب ادكار طرابلسي في تصريح، بعد مشاركته في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس اقتراح قانون احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود: "اجتمعنا اليوم في اللجنة الفرعية التي تدرس موضوع المتعاقدين، وان شاء الله نكون توصلنا اليوم الى نص قانوني متماسك ومنصف. وسأترك للجان المشتركة الاربعاء اتخاذ القرار المناسب. وكل همنا ان يصل المتعاقدون الى حقوقهم، ولكن الا نكسر القانون او لا يكون هناك اجحاف في حق متعاقدين آخرين في الجامعة اللبنانية او في الادارة في وزارة التربية".

وختم: "اعتقد اننا توصلنا الى وضع تصور مشترك صحيح وسليم تشريعيا، وسيأخذ مساره لكي يقر قريبا".
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