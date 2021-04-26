لبنان

وزيرة الاعلام عزت ادارة تلفزيون لبنان بفاتشيه سروريان

Lebanon 24
26-04-2021 | 16:12
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 وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد كتابا إلى إدارة تلفزيون لبنان، أسفت فيه على وفاة مسؤول قسم التصميم الغرافيكي فاتشيه سروريان.

ونوهت الوزيرة عبد الصمد بصفات الراحل، واعتبرت أنه "كان عنصرا فاعلا في أسرة تلفزيون لبنان، وعمل بضمير يقظ وإخلاص"، وقالت إنه "ترك بصمة لا تمحى"، وتمنت أن يدخله الله فسيح جناته.
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