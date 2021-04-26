الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 27/4/2021 ولغاية 30/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

كما صدر بيان أشار الى "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 26/4/2021 ولغاية 30/4/2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

وأفاد بيان آخر: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 21-22-28و29/4/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية".

كما أعلنت قيادة الجيش أن "وحدة ستقوم بتواريخ: 20-22-26-27 و28/4/2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حمانا وجرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

كما"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5/4/2021 ولغاية 7/5/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

وأيضا "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".