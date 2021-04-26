أفواج الجراد تجتاح بلدة القصر الحدودية في الهرمل

اجتاحت أفواج من الجراد بلدة القصر الحدودية في الهرمل وانتشرت آلاف الحشرات في بساتين البلدة، وأدت إلى حالة هلع لدى الأهالي الذين ناشدوا الجهات المعنية والجيش التدخل واتخاذ ما يلزم.



وتابع رئيس بلدية القصر محمد زعيتر الوضع وناشد المعنييين" تأمين الأدوية اللازمة لتشمل حملة رش المبيدات مساحة البلدة"، كما ناشد "الأهالي التعاون في الإرشاد إلى امكان مبيت الجراد ليتم إجراء اللازم مع ساعات الصباح".



ولفت نائب رئيس بلدية القصر بدري ناصر الدين إلى "ضرورة تعاون البلديات والمجتمع المدني لمواجهة هذه الموجة" مشيرا الى "التعاون مع وزارة الزراعة التي ساهمت بتأمين مبيدات أفواج الجراد التى تهدد محاصيل البلدة".