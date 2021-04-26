21
o
بيروت
26
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كميات وافرة من اللقاحات في حزيران.. هذه خطة التلقيح الميدانية
Lebanon 24
26-04-2021
|
17:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في جانب، اجتماعا موسعا في وزارة الصحة العامة، ضم اللجنة التنفيذية لبرنامج اللقاح الوطني، بحضور مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري وأعضاء اللجنة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومجمل منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان والمنظمات المحلية والدولية.
وخصص الإجتماع للبحث في وضع الخطوط العريضة لخطة التلقيح الميدانية (Mass Vaccination Campaign) التي سيتم إطلاقها في الصيف المقبل، مع ترقب تسلم لبنان كميات وافرة من اللقاحات، لتلقيح المواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على المنصة الرسمية، من خلال استحداث مراكز كبيرة في المناطق اللبنانية المختلفة قادرة على إعطاء اللقاح لحوالى خمسة آلاف شخص يوميا.
حسن
وشدد حسن في تصريح، على "أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية"، مؤكدا أن "المشهد كان سوداويا ومأسويا لولا هذه الشراكة في ظل التحديات التي يمر بها لبنان". وقال: "بالإمكانات المتواضعة وفي ظل خطط علمية تم اتباعها، تمكن لبنان من مواجهة الجائحة، وها هو يحقق في الفترة الأخيرة أرقاما مشجعة".
وأمل "الإستمرار في هذا التحسن"، محذرا من "الخطر الشديد الذي يمكن أن يبرز لدى التساهل في الإجراءات من خلال ما ظهر أخيرا من شعائر في دور العبادة وفي أيام الأعياد".
ولفت إلى أن "خطة التلقيح الميدانية التي ستنفذ ابتداء من حزيران، تهدف إلى تمنيع المجتمع"، وقال: "كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على المنصة لأسباب مختلفة ويحتاجون إلى المساعدة، كما أن الإقبال عل هذه المنصة من قبل المقيمين في لبنان من لاجئين ونازحين من جنسيات مختلفة لا يزال ضعيفا جدا، ومن واجب وزارة الصحة العامة التفاعل مع شركائها لتأمين الحماية للجميع وتطبيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق التمنيع في أقرب فرصة ممكنة".
أضاف: "الوزارة ستتسلم في شهر حزيران، حوالى مليون لقاح فايزر ونصف مليون أسترازينيكا، مع توقع توفير لقاحي سبوتنيك وسينوفارم للقطاع الخاص ما سيعطي قدرة ومرونة على التحرك أكثر والذهاب إلى الناس لتلقيحهم بدلا من انتظارهم ليأتوا إلينا".
وتابع: "النسبة الحالية للتلقيح في المحافظات تتركز في بيروت وجبل لبنان، لذا يجب الذهاب إلى المناطق الأخرى والتعاون لتأمين الفرق اللوجستية والميدانية والطبية والإدارية".
وختم: "شهر أيار سيكون للاستعداد لتطبيق الخطة، بحيث يتم بحلول نهاية حزيران، تأمين حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر والفئات العمرية والقطاعات المنتجة المختلفة التي يحتاج اليها لبنان لينهض من الكبوة التي يعيشها".
تابع
الأكثر قراءة
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
Lebanon 24
مسؤول عسكري اسرائيلي يوجه رسائل إلى لبنان.. وهذا ما قاله عن نصرالله
20:37 | 2021-04-25
25/04/2021 08:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله منزعج من باسيل وهكذا سيتصرف
Lebanon 24
حزب الله منزعج من باسيل وهكذا سيتصرف
11:00 | 2021-04-26
26/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
إليكم سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم
21:15 | 2021-04-25
25/04/2021 09:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحطّم أحلام اللبنانيين.. قصّة تاتيانا شاهد على ذلك!
Lebanon 24
الدولار يحطّم أحلام اللبنانيين.. قصّة تاتيانا شاهد على ذلك!
09:30 | 2021-04-26
26/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاض بارز يتقدم باستقالته
Lebanon 24
قاض بارز يتقدم باستقالته
13:50 | 2021-04-26
26/04/2021 01:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:50 | 2021-04-26
تغريدة بارزة من البخاري.. هذا ما قاله
19:45 | 2021-04-26
الخليل: لضبط عمليات التصدير إدارياً وأمنياً
19:42 | 2021-04-26
استدعاءات جديدة.. ما جديد التحقيقات بانفجار المرفأ؟
19:28 | 2021-04-26
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
19:16 | 2021-04-26
الجراد يصل إلى النقاش (صورة)
19:10 | 2021-04-26
محضر ضبط بحق شركة ترابة في الغازية.. ما السبب؟
فيديو
سقوط نوال الزغبي في "الفخ".. إنفجارات وحريق وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
سقوط نوال الزغبي في "الفخ".. إنفجارات وحريق وهذا ما حصل! (فيديو)
18:00 | 2021-04-26
26/04/2021 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تختبر هاتفها القابل للطي.. يصمد 10 سنوات! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تختبر هاتفها القابل للطي.. يصمد 10 سنوات! (فيديو)
18:00 | 2021-04-26
26/04/2021 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتبة "2020" تكشف كيف ستكون النهاية: وهذا سر "يا عفو الله" و"منهنهة" (فيديو)
Lebanon 24
كاتبة "2020" تكشف كيف ستكون النهاية: وهذا سر "يا عفو الله" و"منهنهة" (فيديو)
15:00 | 2021-04-26
26/04/2021 20:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact