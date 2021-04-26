في السامرية.. عملية سرقة تتسبب بانقطاع التيار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين تمكنوا، فجر اليوم، من خلع غرفة الكهرباء في منطقة السامرية، وسرقوا محتوياتها وقسما كبيرا من قطع صيانة الترانس وأسلاك الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن قسم كبير من المنازل والمحلات التجارية في المنطقة ودفع بالأهالي إلى المشاركة في تأمين بعض القطع الكهربائية لصيانة الترانس على نفقتهم الخاصة وتتمكن شركة كهرباء قاديشا من تأمين عودة التيار الكهربائي سريعا.