لبنان

بعد معاناته من مضاعفات كورونا.. مرجعيون تودع الزميل جورج العشي

Lebanon 24
26-04-2021 | 17:48
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ودعت مدينة مرجعيون وعائلة العشي والجسم الإعلامي في منطقتي مرجعيون وحاصبيا الزميل جورج العشي، الذي قضى بعد معاناته من مضاعفات كورونا، وتولت الهيئة الصحية الإسلامية نقل جثمانه من مستشفى "نبيه بري الجامعي" في النبطية.

وأقيمت مراسم الدفن، الثالثة بعد ظهر اليوم، في مدافن جديدة مرجعيون، وترأس الصلاة كاهن الرعية الأب ميلاد كلاس وعاونه الأب يوحنا الخوري، وحضر نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر وعدد من أعضاء النقابة وزملاؤه الإعلاميون في مرجعيون وحاصبيا، ووضعوا أكاليل من الورد على ضريحه.

وتلقت عائلة الراحل اتصالات تعزية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

كما تلقت رسالة تعزية من قائد قوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي الجنرال خافيير ميراغايا برييتو.
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