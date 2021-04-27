وقفة احتجاجية لمجموعة من ثوار 17 تشرين أمام المحكمة العسكرية

تحت عنوان "لن نترك الثوار المعتقلين ابداً"، انطلقت مجموعة من ثوار 17 تشرين من طرابلس الى بيروت للوقوف امام المحكمة العسكرية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين من الثوار.

وكان ثوار 17 تشرين نفذوا عدة وقفات احتجاجية امام سرايا طرابلس في الايام الماضية للمطالبة بالافراج عن الموقوفين.

تزامناً، اوضحت مصادر امنية ان معظم الموقوفين الذين تم توقيفهم سابقاً تم اخلاء سبيلهم بعد عدم ثبوت قيامهم بأي اعمال شغب او تخريب اثناء اعتصامهم، في حين تم الابقاء على بعض الموقوفين اما لوجود قضايا سابقة بحقهم، او بعد وجود تسجيلات تثبت قيامهم باعمال تخريبية واعتداءات.