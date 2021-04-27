لبنان

إطلاق نار ثمّ انقلاب سيارة.. تفاصيل عملية مطاردة مطلوبين قرب صيدا اليوم

Lebanon 24
27-04-2021 | 04:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنّ عملية المطاردة التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتجار مخدرات قرب مدينة صيدا اليوم، قد تكون مرتبطة بملاحقة المتورطين في إحدى عمليات تهريب المخدرات التي تقدمت مؤخراً إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة أنّ المطاردة بدأت فجراً من منطقة جبل لبنان وأن قوة كبيرة من شعبة المعلومات حضرت من بيروت هي التي نفذتها ولاقتها قوة أخرى من جهة صيدا، وأنّ 3 مطلوبين كانوا داخل السيارة التي تمت مطاردتها وهي من نوع "نيسان ميكرا" (سوداء اللون تحمل رقم لوحة التسجيل O / 126063)، وهم: "ح. م."، "م. ك."، "ح. ح.".

وانتهت المطاردة التي تخللها اطلاق نار بانقلاب السيارة المذكورة عند جسر الرميلة - صيدا وإصابة المطلوبين الثلاثة بجروح نقلوا على أثرها إلى مستشفى حمود الجامعي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في محيط المستشفى.

كما أفيد بأنّ حالة اثنين من المطلوبين حرجة.

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