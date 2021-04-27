لبنان

توقيف لبناني آتٍ من البرازيل وبحوزته 11 كلغ من مادة الكوكايين

Lebanon 24
27-04-2021 | 05:16
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صدر عن قيادة جهاز أمن المطار البيان التالي: "بتاريخ 27/4/2021، حوالى الساعة الواحدة فجرا على أثر ورود معلومات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن قيام احد الأشخاص بنقل كمية من المخدرات الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت قادما من البرازيل على متن الطائرة القطرية الرحلة رقم QR418، تم التنسيق بين قيادة جهاز أمن المطار والوحدات العاملة في المطار من سرية درك المطار ومصلحة جمارك المطار حيث أفضت الى توقيف المدعو أ.س (لبناني الجنسية ويحمل جواز سفر برازيلي) وبحوزته 11 كلغ من مادة الكوكايين. وقد تم إحالة الموقوف على الجهات القضائية المختصة".

توازيا، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي


في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة، ولاسيّما ملاحقة شبكات تهريب المخدّرات.

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي عن احتمال وجود كمية من المخدرات مع المواطن (ا. س.، مواليد عام 1981) اثناء قدومه الى لبنان من البرازيل عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

على الأثر، وبعد التنسيق الفوري بين المكتب المذكور، سرية درك المطار ومصلحة جمارك المطار، أوقف المشتبه به بتاريخ اليوم 27-4-2021، وبتفتيشه ضبط بحوزته /11/ كلغ من مادة الكوكايين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

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