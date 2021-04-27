نداءٌ من ستريدا جعجع لـ"لبنان القوي".. للاستقالة الجماعية!

وجّهت النائبة ستريدا جعجع نداءً إلى تكتّل "لبنان القوي" للاستقالة الجماعية من مجلس النواب، "ما يفقد المجلس ميثاقيّته وبالتالي الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة".

وفي تصريح لها من بكركي بعد لقائها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من تكتّل "الجمهورية القوية"، قالت جعجع: "‏نحن ندرك أن ما من أمل مرجو من ‏أيّ حكومة تشكل في ظلّ الأكثرية ‏الحاكمة، ولهذا السبب نحن كـ"قوات" غير ‏مهتمين بموضوع التأليف، ‏لأنه حتى لو تشكلت الحكومة، ستكون ‏نسخةً طبق الأصل عن التي سبقتها ما يعني ‏أن أوضاع البلاد لن ‏تتحسن لأن الإصلاح ‏الحقيقي ليس متاحاً مع هذه الأكثرية‏".

وأضافت: "الحلّ هو بإعادة إنتاج السلطة، من أجل رفع يد ‏هذه الأكثرية النيابية عن البلاد بعد النتائج ‏الكارثية التي أوصلتنا إليها، ‏الأمر الذي ‏سيفسح المجال أمام الأكثرية الجديدة لتحقيق ‏الإصلاح المطلوب وبالتالي الإنقاذ".

وأكّدت أنّه "‏لا مجال ‏لتحقيق كل ذلك سوى عبر الخطوة العملية ‏الوحيدة المتاحة وهي الانتخابات النيابية ‏المبكرة".

‏وتابعت: "سأغتنم الفرصة من هذا الصرح، ‏لأوجه نداءً إلى تكتل "لبنان القوي" لأن يبادر إلى التسبيق معنا في تكتل "الجمهورية ‏القوية" للاستقالة جميعاً من مجلس النواب الأمر الذي من شأنه أن ‏يفقد هذا المجلس ميثاقيته وبالتالي الذهاب نحو ‏انتخاباتٍ مبكرة".