وفد من هيئة المجلس الماروني زار عبد الساتر

زار وفد الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، راعي أبرشية بيروت المطران بولس عبد الساتر، في زيارة بروتوكولية بعد إجراء الإنتخابات.



واشار بيان للهيئة ان الوفد "تداول مع سيادته نشاطات المجلس، واستمع إلى توجيهاته، وأعرب عن استعداده للتعاون والتنسيق مع صاحب السيادة لما فيه خير أبناء الأبرشية. وكانت مناسبة لدعوته ترؤس الذبيحة الإلهية في كنيسة أم النور في المجلس العام الماروني بعد إعادة ترميمها من جراء إنفجار 4 آب المشؤوم".