لبنان

عطل في رقم طوارىء الصليب الاحمر في البقاع والهرمل.. والعمل جار لاصلاحه

Lebanon 24
27-04-2021 | 06:51
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عطلا طرأ على رقم الطوارئ 140التابع للصليب الاحمر اللبناني في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، ويجرى العمل على اصلاحه.
 
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الصليب الاحمر

عطل

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