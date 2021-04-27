الجيش: حفل تخرج لعسكريين من فوج مغاوير البحر

اقام الجيش، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج مغاوير البحر تابعوا بنجاح دورة تدريبية في "مجال العمليات البرمائية - مستوى متقدم" مع فريق تدريب ايطالي (MIBIL) ودورة "اعداد مدرب" في المجال ذاته ودورتي "غطس اساسي" في ثكنة ميلاد النداف عمشيت.