لبنان

الجيش: حفل تخرج لعسكريين من فوج مغاوير البحر

Lebanon 24
27-04-2021 | 06:58
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 اقام الجيش، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من فوج مغاوير البحر تابعوا بنجاح دورة تدريبية في "مجال العمليات البرمائية - مستوى متقدم" مع فريق تدريب ايطالي (MIBIL) ودورة "اعداد مدرب" في المجال ذاته ودورتي "غطس اساسي" في ثكنة ميلاد النداف عمشيت.
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الجيش

حفل تخرج

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