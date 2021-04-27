لبنان

نجاة عائلة بأعجوبة بعد انهيار سقف منزلها!

Lebanon 24
27-04-2021 | 05:07
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بسقوط سقف الطابق الثالث من منزل لآل العلي، في حي كنيسة الروم في حلبا، ونجت العائلة بأعجوبة. وتضرر جزء كبير من أثاث المنزل بسبب الردم المتساقط، كما اسفر الحادث عن تشقق حيطان المبنى المؤلف من ثلاث طبقات وانهار جزء منها.

وناشدت العائلة، محافظ عكار عماد اللبكي الموكل بمهام بلدية حلبا المنحلة وأهالي الخير، "مساعدتهم على إيجاد مأوى لهم، واعطائهم إذنا ليتمكنوا من ترميم المنزل".
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