كركي مستقبلاً نقيب الأطباء: الضمان الى جانب الأطباء لتعزيز صمودهم في تأدية واجبهم المهني

استقبل مدير عام الصندوق الوطن للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في قاعة مجلس إدارة الضمان، وفداً من نقابة الأطباء في بيروت برئاسة النقيب د. شرف ابو شرف ونائب النقيب د.دريد عويدات ، د. مؤنس كلاكش والمحامي ميشال ريشا. وجرى التداول حول عدّة مواضيع تهمّ الأطبّاء وعلاقتهم مع الصندوق في أمور ملحّة على النقابة والجسم الطبّي، منها:ضمان الأطباء بعد سنّ التقاعدالأطباء المنتسبون الى الضمان الذن تخلّفوا عن تسديد اشتراكاهمتمديد التعاقد مع الأطباء لغاية سن ال 68الطابع الاستشفائيفصل الأتعابالعقود المبرمة بين الضمان والأطباءالتعرفة (K) وتطوير جدول الأعمال الطبيةالوصفة الطبية الموحّدة Barcodeوبعد عرض مطوّل أجاب فيه د. كركي على المسائل التي طرحتها النقابة والسبل الآيلة الى تحقيقها وآلية العمل التي يجب أن تقوم بها النقابة مع الضمان الاجتماعي وبصورة خاصّة إفادة الأطباء المتقاعدين مع عائلاتهم من الضمان الصحّي مدى الحياة (فرع ضمان المرض والامومة والعناية الطبيّة خارج وداخل المستشفى)، وزيادة التعرفات والطابع الاستشفائي، مبدياً استعداده للتعاون مع النقابة ودراسة ومتابعة كافّة المواضيع المطروحة للوصول الى الحلول المرجوّة.وقد شكر الوفد د.كركي على ايلائه الاهتمام اللازم بالمواضيع المطروحة التي تهمّ الأطبّاء وتمكّنهم من الاستمرار في تأدية خدماتهم للمضمونين واللبنانيين في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد لاسيّما وباء كورونا وعلى أن يحدّد أجتماع آخر لمتابعة المواضيع التي تمّ عرضها اليوم في شهر حزيران المقبل.