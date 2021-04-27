كلية السياحة في "اللبنانية" تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة.. إليكم التفاصيل

أعلنت كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص في قسم إدارة الفنادق وفقا للمؤهلات التالية:

المادة الشاغرة الشهادة المطلوبة كحد أدنى الخبرة المطلوبة كحد أدنى

تقنيات الخدمة الفندقية

(35ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الاختصاص شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة في الخدمة الفندقية لا تقل عن خمس سنوات.

إدارة اعمال التدريب الفندقي

(50 ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الإختصاص او في إدارة الموارد البشرية شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ادارة وتنمية الموارد البشرية في قسم التدريب في أحد الفنادق.

إدارة المطاعم وقائمات الطعام

(75 ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الاختصاص شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير مطعم .

إدارة الفنادق

(50 ساعة) الأفضلية لحملة الدكتوراه في الإختصاص شرط توافر الخبرة المطلوبة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير عام لفندق.

تقدم الطلبات بدءا من 3 أيار ولغاية 31 أيار 2021 ضمنا في أمانة سر الكلية - نزلة السلطان ابراهيم، وذلك خلال الدوام الرسمي.