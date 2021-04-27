لبنان

القائم بالأعمال في السفارة البريطانية: علاج الأزمة اللبنانية معروف

Lebanon 24
27-04-2021 | 08:19
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زار القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في بيروت الدكتور مارتن لونغدن يرافقه الملحق التجاري في السفارة بول خواجة والمستشارة الاقتصادية الأولى حنين الفقيه، نقابة مستوردي المواد الغذائية، حيث كان في استقباله رئيس النقابة هاني بحصلي وعدد من اعضاء مجلس الادارة وأصحاب الشركات، تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية في لبنان لا سيما ما يخص المواد الغذائية. 

بداية، رحّب بحصلي بالقائم بالأعمال في السفارة البريطانية، منوهاً بالدور البريطاني الإيجابي في مساندة لبنان في مختلف المجالات، شاكراً لونغدن على زيارته التي هدفت للإطلاع على أوضاع مستوردي المواد الغذائية والصعوبات التي يواجهونها في ظل كل المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان. 

وأكد بحصلي أمام الزائر البريطاني تعرض المستوردين لضغوط كبيرة، ناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطن اللبناني والتخبط الحاصل في الدولة لعدم القدرة على اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية متكاملة تحافظ على احتياط  مصرف لبنان من العملات الصعبة وتوفر الحماية الاجتماعية للبنانيين.

من جهته، عبّر لونغدن للنقابة عن تفهمه لمدى صعوبة عمل الشركات في بيئة أعمال غير مستقرة سببها الأساسي تواجد لبنان في منطقة مضطربة جيوسياسياً.

وإذ اشار لونغدن أن "علاج الأزمة اللبنانية معروف، وعلى اللبنانيين ان يعملوا على تطبيقه بأنفسهم"، أكد ان اللبنانيين لديهم أصدقاء في المجتمع الدولي وخاصة في المملكة المتحدة وهم جميعاً يرغبون في مد يد المساعدة".

وقد دار خلال الاجتماع نقاش مطول بين لونغدن والمشاركين حول الصعوبات التي تواجهها الشركات وتحديات القطاع المستقبلية.

 
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