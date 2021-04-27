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لبنان
تعليق اضراب العاملين الإجتماعيين في برنامج الأسر الأكثر فقراً.. ما الجديد؟
Lebanon 24
27-04-2021
|
08:11
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قالت لجنة متابعة قضايا العاملين الإجتماعيين في برنامج الأسر الأكثر فقراً، في بيان: "على أثر اللقاء الإيجابي بين معالي وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور رمزي المشرفيه ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، فإننا في لجنة متابعة قضايا العاملين الإجتماعيين في برنامج الأسر الأكثر فقرا، نبادر الإيجابية بالإيجابية، ونعلم من يهمه الأمر، أننا منذ عقد ونحن نطالب بالحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا ولم نتوان ولم نتهاون في أي إستحقاق مدى الاعوام المنصرمة وفي مختلف الحقبات الوزارية".
وأضاف البيان: "عند تولي معاليكم حقيبة الشؤون الإجتماعية، إستبشرنا خيرا لما تحملون من الصفات الإنسانية والقيمية.
وبعد لقاءاتنا العديدة معاليكم إزدادت هذه الاقتناعات رسوخا.
إلى أن فوجئنا بالقرار الأخير ( 1172) مما دفعنا إلى ردة فعل سريعة خوفا على لقمة عيش أطفالنا ومصيرنا في ظل هذه الظروف المعيشية والصحية الضاغطة الذي يمر بها وطننا الجريح لبنان، مندفعين للحفاظ على بقاء هذا المشروع الذي أفنينا سني أعمارنا في بنائه وسقط لنا زميل شهيد المحامي إيلي نبهان أثناء قيامه بواجبه الإنساني،
مما دفع البعض منّا الى بعض الردود والبيانات المبالغ بها والتي أخذت في بعض الأحيان الطابع الشخصي، والتي لا تعبر عن احترامنا وتقديرنا لمعاليكم ولا دخل لنا بها ولا نقبل بها وبما جرى على مواقع التواصل الاجتماعي".
وختم البيان: "نشكر كل من دعم وأيد وساند العاملين في قضيتهم المحقة وعلى رأسهم الدكتور بشارة الأسمر. ونثني ونقدر عاليا كل من تجاوب وأسهم في تقريب وجهات النظر ونشدد على إحترامنا لشخص معالي الوزير وما يمثل، آملين وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية وطنيا. وبعدها سيكون لنا كلمة وموقف حق اتجاه معاليكم ،على الملأ وأمام كل اللبنانيين. من هنا نعلن تعليق الإضراب الى حين لقاء الوزير وتبيان الحقائق".
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