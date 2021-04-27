معوض استقبل السفير الألماني وبحث معه الاوضاع العامة

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل في دارته في بعبدا، وجرى البحث خلال اللقاء في آخر المستجدات السياسية بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين والآليات الممكنة لتفعيل المساعدات الالمانية في مشاريع تنموية للشعب اللبناني.واستبقى معوض كيندل إلى مائدة الغداء.