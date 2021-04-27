22
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لجنة الادارة تناقش تعديل قانوني اصول المحاكمات المدنية وإنشاء نقابة الاطباء البيطريين
Lebanon 24
27-04-2021
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، بيار بو عاصي وميشال موسى.
كما حضر القاضيان ماريز العم عن وزارة العدل وميراي داود عن وزارة العدل.
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 163 من قانون العقوبات، فاطلعت على الملاحظات التي أبداها النواب، كما على ملاحظات وزارة العدل في ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة السابقة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب كما على نصوص ذات الصلة من القوانين المراد تعديل مواد بها، رأت اللجنة تعديل هذه المواد الى جانب مادة اضافية من قانون العقوبات وهي المادة 164. بناء عليه، كلفت احد اعضائها بإعداد صياغة لهذه المواد وعرضها في الجلسة المقبلة بهدف تدقيقها وإقرارها.
ثم تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واستمعت لهذه الغاية، الى شرح من رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بعد ان اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد التداول والمناقشة بمواد الاقتراح، رأت ضرورة متابعة درسه مع الاقتراح الاول نظرا الى الارتباط الوثيق بين الاقتراحين. وقررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس ومناقشته مع الاقتراح الاول المذكور.
ثم انتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، وبعد ان استمعت الى رأي وزارة العدل، كما بعد الاطلاع على كتاب وزارة المالية حول الاقتراح، رأت اللجنة انه من الضروري التأكيد على استقلالية الهيئة لجهة قيامها بعملها وضرورة تعزيز دورها، كما تبين لها ان الاقتراح يحتاج الى درس معمق حيث انه يطرح مقاربة جديدة لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسسات العامة، وهي مقاربة تشريعية غير معمول بها سابقا سواء في لبنان او في نظم قانونية أخرى. وقررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس في ضوء نصوص قانونية ذات صلة.
وأخيرا، درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء نقابة الاطباء البيطريين في لبنان، فاطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الاسباب الموجبة للاقتراح، وبعد التداول والمناقشة بالمواد المراد تعديلها وعلى نصوص القانون المعني، تبين لها أن الاقتراح بحاجة الى اعادة صياغة بعض المواد المنصوص عليها، لذا قررت تكليف احد اعضائها بإعادة صياغة ثلاث مواد منه على ان تطلع عليها في الجلسة التالية بهدف إقراره.
تابع
الأكثر قراءة
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
Lebanon 24
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
03:50 | 2021-04-29
29/04/2021 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
23:30 | 2021-04-28
28/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
23:29 | 2021-04-28
28/04/2021 11:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
03:15 | 2021-04-29
29/04/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:02 | 2021-04-29
الإنفاق المالي
16:39 | 2021-04-29
"لدينا نظام سياسي فاشل"...باسيل: هذا ما يمنع تشكيل الحكومة
16:36 | 2021-04-29
مقدمات نشرات الأخبار
15:46 | 2021-04-29
بعد انتشار الجراد...هذا ما دعت إليه وزارة الزراعة
15:34 | 2021-04-29
اقتراح قانون من عدوان لتسريع التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
15:28 | 2021-04-29
اعتصام أمام سرايا طرابلس...ما السبب؟
فيديو
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
Lebanon 24
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
08:00 | 2021-04-29
30/04/2021 00:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
03:57 | 2021-04-29
30/04/2021 00:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
13:00 | 2021-04-28
30/04/2021 00:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact