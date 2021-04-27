الجيش: توقيف أشخاص وضبط محروقات معدة للتهريب في البقاع والشمال

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخي 25 و 26/4/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال ثلاثة مواطنين وستة سوريين، وضبطت صهريجين وبيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى 32.000 ليتر من مادة البنزين و9.000 ليتر من مادة المازوت المعدة للتهريب الى الأراضي السورية.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".